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    27 августа 2020, 01:33

    Жительницу Кургана обвинили в экстремизме. Все из-за репоста десятилетней давности

    Арина Гудилова

    В Кургане прокуратура региона возбудила административное дело против местной жительницы. Причиной стал репост в социальной сети «ВКонтакте», сделанный десять лет назад.
    Жительницу Кургана обвинили в экстремизме. Все из-за репоста десятилетней давности

    Как сообщает РИА «Новости», прокуратура обнаружила на странице женщины видеозапись, которая признана решением суда экстремистским материалом.

    «Поскольку на момент обследования сайта запрещенная информация удалена не была, в отношении пользователя аккаунта возбуждено дело об административном правонарушении по статье „производство и распространение экстремистских материалов“», — сказано в сообщении.

    Жительнице грозит штраф в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей либо административный арест на срок до 15 суток. Постановление с материалами проверки направлено в Курганский городской суд для рассмотрения.

    Сама обвиняемая владелица страницы в соцсети рассказала, что разместила видеоклип в 2010 год. Она не знала, что в 2016 его признали экстремистским. Женщина пояснила, что сделала репост клипа, потому ей нравится эта группа.

    Ранее студента Егора Жукова признали виновным в публичных призывах к экстремизму. Правоохранители нашли экстремизм в видеороликах, которые студент размещал в своем блоге на YouTube.

    Новости SMI.FM