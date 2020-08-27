Жительницу Кургана обвинили в экстремизме. Все из-за репоста десятилетней давности

В Кургане прокуратура региона возбудила административное дело против местной жительницы. Причиной стал репост в социальной сети «ВКонтакте», сделанный десять лет назад.

Как сообщает РИА «Новости», прокуратура обнаружила на странице женщины видеозапись, которая признана решением суда экстремистским материалом.

«Поскольку на момент обследования сайта запрещенная информация удалена не была, в отношении пользователя аккаунта возбуждено дело об административном правонарушении по статье „производство и распространение экстремистских материалов“», — сказано в сообщении.

Жительнице грозит штраф в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей либо административный арест на срок до 15 суток. Постановление с материалами проверки направлено в Курганский городской суд для рассмотрения.

Сама обвиняемая владелица страницы в соцсети рассказала, что разместила видеоклип в 2010 год. Она не знала, что в 2016 его признали экстремистским. Женщина пояснила, что сделала репост клипа, потому ей нравится эта группа.

Ранее студента Егора Жукова признали виновным в публичных призывах к экстремизму. Правоохранители нашли экстремизм в видеороликах, которые студент размещал в своем блоге на YouTube.