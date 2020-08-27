Жительницу Кургана обвинили в экстремизме. Все из-за репоста десятилетней давности
Как сообщает РИА «Новости», прокуратура обнаружила на странице женщины видеозапись, которая признана решением суда экстремистским материалом.
«Поскольку на момент обследования сайта запрещенная информация удалена не была, в отношении пользователя аккаунта возбуждено дело об административном правонарушении по статье „производство и распространение экстремистских материалов“», — сказано в сообщении.
Жительнице грозит штраф в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей либо административный арест на срок до 15 суток. Постановление с материалами проверки направлено в Курганский городской суд для рассмотрения.
Сама обвиняемая владелица страницы в соцсети рассказала, что разместила видеоклип в 2010 год. Она не знала, что в 2016 его признали экстремистским. Женщина пояснила, что сделала репост клипа, потому ей нравится эта группа.
Ранее студента Егора Жукова признали виновным в публичных призывах к экстремизму. Правоохранители нашли экстремизм в видеороликах, которые студент размещал в своем блоге на YouTube.