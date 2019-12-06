Студенту Егору Жукову дали три года условно за призывы к экстремизму

Кунцевский суд Москвы вынес приговор студенту Егору Жукову и признал его виновным в публичных призывах к экстремизму. Ему назначили три года условно. Правоохранители нашли экстремизм в видеороликах, которые студент размещал в своем блоге на YouTube.

«Признать Жукова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности с использованием интернета), <…> и назначить ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно», — огласила приговор судья Светлана Ухналева, ее цитирует «Интерфакс».

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Как сообщил корреспондент РИА «Новости», Жукову также нельзя будет два года пользоваться интернетом.

Обвинение просило приговорить студента к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима и запретить ему пользоваться интернетом в течение 2,5 года. По словам прокурора, вина Жукова полностью доказана, что подтверждают материалы обыска по месту его жительства.

Защита Жукова настаивала на оправдательном приговоре, указывая на абсурдность обвинения.

Жуков — студент четвертого курса факультета социальных наук и видеоблогер. Он был задержан, а потом в августе арестован по подозрению в организации беспорядков в Москве 27 июля.

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Позже преследование по этому делу было прекращено, но Жукову предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в нескольких роликах на его YouTube-канале. До суда Жуков находился под домашним арестом. Росфинмониторинг в сентябре внес Жукова в перечень террористов и экстремистов.

Накануне дело Жукова прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Дождь». По его словам, президент в курсе всех дел, которые имеют общественный резонанс. Он воздержался от оценки, поскольку она могла бы повлиять на решение суда, но заметил, что в любом случае будет возможность для подачи апелляции.

Федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что после вынесения приговора у нее есть право вступить в защиту, и она намерена этим правом воспользоваться.