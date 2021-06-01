Жительницу Екатеринбурга оштрафовали за езду на самокате

Сотрудники ГИБДД оштрафовали девушку за езду на самокате из-за его мощного двигателя. Это выяснилось после столкновения с автомобилем, сообщил сайт «Вечерние ведомости».

«Водитель Lada Vesta, двигаясь по дворовой территории допустил столкновение с электросамокатом, который двигался по тротуару справа налево по ходу движения транспортного средства. Электросамокатом управляла 20-летняя жительница Екатеринбурга», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Девушка получила ушибы. Позже инспекторы выяснили, что мощность двигателя электросамоката составляет более 0,35 киловатта, поэтому он является транспортным средством. Для управления таким самокатом нужны права. Девушка об этом не знала. Теперь ей грозит штраф от пяти до 15 тысяч рублей. В отношении нее также возбуждено административное производство за движение по тротуару.

В конце мая водитель китайского внедорожника Haval насмерть сбил мужчину на электросамокате на улице Некрасова в Химках. По предварительным данным, в момент ДТП мужчина на самокате мог ехать по тротуару.