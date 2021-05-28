Внедорожник насмерть сбил мужчину на самокате в Подмосковье

Водитель китайского внедорожника Haval насмерть сбил мужчину на электросамокате на улице Некрасова в Химках. Об этом сообщило издание «Подъем» со ссылкой на ГУ МВД по Московской области.

«В 15:00 в микрорайоне Сходня вне зоны действия пешеходного перехода водитель, управляя машиной Haval, совершил наезд на человека, который передвигался на скутере, на самодвижущемся двухколесном устройстве. Он погиб. Водитель с места не скрылся, обстоятельства устанавливаются», — рассказали в полиции.

По данным сайта Life, машиной управлял 32-летний водитель, у которого всего четыре штрафа за нарушение правил дорожного движения. Дважды его наказывали за неисправную машину, один раз — за нарушение требований к перевозке детей и один раз — как пешехода. Сайт пишет, что в момент ДТП мужчина на самокате мог ехать по тротуару.

На этой неделе руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил обязать водителей электросамокатов надевать шлемы, налокотники и наколенники. Своей идеей он поделился с главой Минтранса Виталием Савельевым в письме. Общественник пояснил, что электросамокаты стали очень популярны в России, а четких требований безопасности и правил езды на них в стране нет.