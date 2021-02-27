Жительница Воронежа убила детей и совершила самоубийство

Мать убила своих детей, а потом покончила с собой в микрорайоне Тенистый Воронежа. Об этом сообщил Life со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, 26 февраля 43-летняя женщина зарезала 22-летнюю дочь и задушила восьмилетнего сына. После этого она совершила суицид.

Тела детей и супруги увидел глава семейства, который вернулся домой с работы поздно вечером. Правоохранители выясняют причины произошедшего.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, в том числе малолетнего», сообщили на официальном сайте СК России по Воронежской области. Следователи-криминалисты и полицейские осмотрели квартиру. Назначены судебные экспертизы, в том числе судебно-медицинские, для установления точной причины смерти. Правоохранители также допрашивают свидетелей.

Ранее в Новосибирской области 16-летнему подростку предъявили обвинение в разбойном нападении и убийстве завуча из-за 10 тысяч рублей. По версии следствия, несовершеннолетний, находясь под наркотиками, забрался ночью в квартиру педагога.