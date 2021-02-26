Школьника обвинили в убийстве завуча ради 10 тысяч рублей под Новосибирском

В Новосибирской области 16-летнему парню предъявили обвинение в разбойном нападении и убийстве завуча ради 10 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СК по региону.

«СК РФ завершил расследование уголовного дела в отношении 16-летнего жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктом „в“ части 4 статьи 162 УК РФ „Разбой, совершенный с применением насилия“ и пунктом „з“ частью 2 статьей 105 УК РФ „Убийство, сопряженное с разбоем“», — говорится в сообщении.

Следствие полагает, что 9 июля 2020 года несовершеннолетний, находясь под наркотиками, забрался ночью в квартиру завуча. Он залез в приоткрытое окно, чтобы что-нибудь украсть. Но женщина неожиданно перекрыла ему путь. В результате он нанес ей как минимум 20 ударов ножом. После убийства он похитил у погибшей 10 700 рублей и скрылся. В ведомстве отметили, что уголовное дело направлено в суд.