Общество 14 июля 2023, 14:31 Жительница Воронежа с арбалетом пригрозила работникам, прибывшим на замену лифта в доме Shot: жительница Воронежа с арбалетом выступила против замены лифтов в своей девятиэтажке

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Жительница девятиэтажки на улице Генерала Лизюкова в Воронеже выступила против замены лифтов в многоквартирном доме. Она вооружилась арбалетом и заблокировала вход в подъезд, сообщил Telegram-канал Shot.

Женщина пошла на радикальные меры, когда к ее дому приехали специалисты — они собрались менять лифты. По мнению горожанки, представители управляющей компании намеренно препятствуют созданию ТСЖ в многоэтажке, а менять новое оборудование заставляют за счет жильцов.

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Возмутительница спокойствия заявила, что «никакая мерзость» в здание «не залезет», пока прокуратура не проведет проверку.

«Я больше не буду ничего объяснять, я возьму арбалет и прострелю первооткрывателям ноги, если они придут в наш дом менять лифты», — отметила женщина.

Издание «Блокнот» сообщило, что скандал случился в доме 14 на Генерала Лизюкова. Часть жителей считает, что менять лифты не стоит, однако срок действия технических паспортов оборудования истечет уже этой осенью.

В Подмосковье по программе капитального ремонта новые подъемные устройства установят в 160 домах до конца года. Всего в эксплуатацию введут 450 новых лифтов.