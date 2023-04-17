Подмосковье 17 апреля 2023, 14:21 Более 400 новых лифтов установят в домах Подмосковья в этом году Фонд капитального ремонта

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Подъемники в 160 жилых домах Подмосковья заменят в 2023 году. По программе капитального ремонта установят 450 новых лифтов.

«Самая большая программа замены лифтового оборудования коснется крупных городских округов, таких как Богородский, Балашиха, Мытищи, Красногорск, Люберцы и другие», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.

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В этом году будут установлены лифты, произведенные в России и Белоруссии. Это современные подъемники, новые кабины с антивандальными свойствами, тихий ход и светодиодное освещение. Двери оснащены датчиками, отвечающими за дополнительную безопасность.

В домах Подмосковья работают около 62 тысяч лифтов. С 2014 года было заменено более 12,7 тысячи из них.

Программа модернизации системы ЖКХ в Московской области позволит улучшить качество жизни 3,2 миллиона человек. Об этом сообщил вице-губернатор Евгений Хромушин на совещании с главой региона Андреем Воробьевым.