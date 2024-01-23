Общество 23 января 2024, 13:33 Жительница Великого Новгорода станцевала в клубе полуобнаженной Shot: девушка станцевала с голой грудью в клубе в Великом Новгороде

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Девушка из Великого Новгорода станцевала в ночном клубе с обнаженной грудью. В соцсетях распространилось видео скандального танца, при котором присутствовали подростки. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По его данным, мероприятие проходило в клубе «Пандора» 20 января. На вечеринке хватило разврата и без полуголого танца: целовались девушки, проходили весьма откровенные конкурсы. Теперь тусовкой заинтересовались в прокуратуре Новгородской области, а организаторы тем временем уверяют, что не поддерживают ЛГБТ*.

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Сама девушка, станцевавшая в полуобнаженном виде, заявила, что ей стыдно за вечеринку. Она сама же отметила, что в клубе в тот день было много подростков.

Shot сыронизировал о том, что девушка вдохновилась наделавшей шума «голой» вечеринкой блогером Анастасией Ивлеевой. Участие в ней обернулось для звезд российской эстрады многочисленными проблемами.

*Движение ЛГБТ признали в России экстремистским и запретили.