Жительница Туапсе села в машину из BlaBlaCar и пропала

Ксения Литвинова выехала из Туапсе к своим друзьям в Санкт-Петербург в конце декабря. После Нового года она решила поехать обратно и для поиска машины воспользовалась сервисом BlaBlaCar, но до Туапсе не добралась, пишет «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу Южного СУТ СК России.

2 января женщина позвонила родителям и рассказала, что до Краснодара ей осталось ехать несколько часов. После этого она не выходила на связь. Предполагается, что женщину высадили в Ростове-на-Дону.

Координатор поисково-спасательного отряда «Дон» Николай Чуприков рассказал сайту kp.ru, что Литвинова была единственной пассажиркой в автомобиле. По их информации, она сама решила выйти в Ростове-на-Дону.

СМИ и в соцсетях опубликовали приметы пропавшей. Всех, кто знает что-то о местонахождении Литвиновой в январе, признали обращаться к правоохранителям.