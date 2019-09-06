Любителям BlaBlaCar придется платить НДФЛ

Совместные поездки, в том числе и через BlaBlaCar, в скором времени могут стать дороже. Минфин предлагает брать с водителей, которые подвозят попутчиков, подоходный налог. Регулированием сферы карпулинга занялись и в Минтрансе, разрабатывая соответствующий законопроект.

Стоимость поездок через подобные BlaBlaCar сервисы вырастет из-за взимания налогов с пользователей минимум на 13%, сообщила газета «Известия». В Минфине заметили, что доходы физических лиц, к которым относится плата за использование транспортного средства, облагаются налогами. Все исключения зафиксированы в статье 217 Налогового кодекса.

Законопроект, который будет регулировать сервисы совместных поездок, сформирован Минтрансом еще в конце июня и в настоящее время находится на межведомственном согласовании. Такие перевозки в нем ограничены до двух в сутки, оплата наличными не разрешается, а за коммерческие рейсы аккаунты водителей могут заблокировать.

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В Ассоциации региональных пассажирских перевозчиков России (РПП) назвали документ «ящиком Пандоры» для всей системы пассажирских перевозок в целом. В BlaBlaCar его разработку поддержали.

По мнению экспертов, отслеживать получаемую водителями прибыль будет довольно просто, особенно если оплата станет безналичной и проводить ее будут через BlaBlaCar.