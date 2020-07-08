Жительница Тюмени обнаружила муху в ветчине от местного депутата

«Ветчина из мяса птицы „Ясная горка“! В продажу поступил летний вариант, с мясом свежих мух. Приобретена сегодня в магазине „Монетка“ по ул. Федюнинского, 15 корпус 1 за 176 рублей», — цитирует публикацию Котляровой «Вконтакте» сайт Ura.ru.

Пользователи Сети отреагировали на пост женщины, посоветовав вернуть покупку: «Ну, „Монетка“ то ни при чем. Вопросы к производителю», «На самом деле, отвратительное качество товара».

Ранее сообщалось, что Специалисты Общенациональной ассоциации генетической безопасности нашли в салате оливье, продающемся в магазинах, плесень и кишечную палочку.