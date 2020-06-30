«Внимание! Еда!»: в покупном оливье нескольких торговых марок нашли плесень и кишечную палочку

Правильные ингредиенты

Салат оливье традиционно самый популярный у россиян, причем не только на Новый год. Часто люди покупают салат в магазине, чтобы перекусить им, например, в обеденный перерыв, — это быстро, вкусно и недорого.

Несмотря на популярность, диетологи называют оливье злом. 100 с лишним лет назад, когда салат только появился, он был вполне себе полезный. Рецепт из ресторана «Эрмитаж» включал в себя овощи, рябчиков, раковые шейки, трюфели, а также ланспик — застывший и порезанный на кусочки куриный бульон. Отдельно подавался соус из оливкового масла, желтков, уксуса, горчицы, соли, сахара и перца, который потом стали называть майонезом.

В покупных салатах список ингредиентов намного длиннее: к продуктам добавляют консерванты, загустители и уплотнители. Выбрать оливье на глазок достаточно сложно, ведь под упаковкой довольно сложно понять, из чего сделана эта субстанция.

Все продукты в салате скоропортящиеся, но там есть майонез, который включает консервант.

Консервант не убивает микробы. Он консервирует и не дает размножаться и расти микробам Марият Мухина врач-диетолог.

Проверка

Как раз на микробы в том числе оливье проверят специалисты Общенациональной ассоциации генетической безопасности. В рамках нашего проекта они исследуют салаты оливье:

торговой марки Creative kitchen, производитель ООО «Корона Фуд»; с ветчиной торговой марки Fresh Secret, производитель ИП Хон Евгений Олегович; с варено-копченой колбасой торговой марки «Свели», производитель ИП Хон Евгений Олегович; торговой марки «ВкусВилл», производитель ООО «МК»; торговой марки «Грин Крест», производитель ООО «Великоросс».

«Мы проверяем оливье второй раз. В прошлый раз мы проверяли салат на развес собственного производства магазинов, который продается в крупных торговых сетях. В прошлый раз было пять образцов, и все пять не соответствовали заявленным нормам. Даже если говорить о салатах премиальной сети „Азбука вкуса“, там тоже были проблемы с кишечной палочкой», — рассказала директор Общенациональной ассоциации генетической безопасности Елена Шаройкина.

Нарушения

Во время новой проверки эксперты выяснили, что в оливье торговой марки «Грин Крест» количество дрожжей в два с половиной раза превысило допустимую норму. Примерно такое же несоответствие нашли и в салате «ВкусВилл». Кроме того, в нем же уровень плесени превысил допустимый более чем в 30 раз.

«Самое опасное, что здесь есть, — это плесень. Потому что плесень содержит такой токсин, который вызывает микотоксикоз. Как правило, это афлатоксин. Если концентрация больше 1,7 миллиграмма на килограмм человека, то это ведет к необратимым изменениям в печени, в почках и в других органах», — объяснила Марият Мухина.

Самое опасное нарушение лаборанты обнаружили в оливье марки Fresh Secret. Там нашли кишечную палочку.

Сложно сохранить предприятия либо зону приготовления в идеальной чистоте. Нужен абсолютный, почти хирургический, как в операционных, контроль. Видимо, не все выдерживают эти нормы Елена Шаройкина.

Абсолютно безупречными оказались два салата. Они становятся победителями программы «Внимание! Еда!». Это оливье торговых марок Creative kitchen и «Свели». Интересно, что ИП Хон Евгений Олегович выпускает и плохой, и хороший салат.

Данная независимая экспертиза проведена ОАГБ в рамках проекта о безопасности продуктов питания «Внимание! Еда!», реализуемого в партнерстве с телеканалом «360» и при поддержке Фонда президентских грантов.

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