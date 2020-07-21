Жительница Сочи описала, как город живет во время наплыва туристов

Россия пока не открыла границы с другими странами, поэтому многие люди решили отдохнуть на отечественных курортах. Это стало хорошей новостью для туроператоров, но не очень хорошей для жителей юга. Уроженка Сочи описала происходящее в своем городе.

Татьяна Кольцова рассказала порталу 161.ru, что сезон в этом году начался необычно. Сначала улицы и пляжи из-за коронавируса были пустыми. Местные жители с удовольствием отдыхали на побережье.

Все изменилось в конце июня, когда в Краснодарском крае ослабили ограничения и открыли регион для всех россиян. Туристы сразу же заполнили Сочи. Большинство из них жили в Имеретинской низменности, где «отели в начале сезона скинули цены до минимума, чтобы набить побольше постояльцев».

Однако не все сочинцы оказались рады такому наплыву. По словам Кольцовой, приезжие уже отметились разными выходками. Так, молодых людей не раз заставали занимающихся сексом прямо на берегу, на качелях или в кабинках для переодевания.

Ко всему прочему многие местные жители боятся заразиться от туристов коронавирусом. В городе уже не соблюдаются меры безопасности: люди перестали носить маски. Тем не менее Кольцова заявила, что Сочи все же ждет гостей.

«Пожалуйста, приезжайте в масках. Не занимайтесь сексом на пляже днем. Не мусорьте. Не ругайте сочинскую медицину. А так — добро пожаловать!» — заключила она.

Ранее туроператоры рассказали о «курортном аншлаге» в Крыму. По их словам, высокий спрос существует на путевки на июль и август, бронирование уже идет и на сентябрь.