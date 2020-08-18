Жительница Курской области очнулась в морге после операции

Курские врачи провели пожилой пациентке операцию и отправили в морг. На следующее утро оказалось, что женщина не умерла. Теперь областной комитет здравоохранения разбирается в ситуации.

«В СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что женщина, госпитализированная в Горшеченскую ЦРБ, очнулась в морге, куда ее отправили после того, как констатировали смерть в районной больнице», — сообщила администрация Курской области в Telegram-канале.

Сейчас пациентка находится под наблюдением медиков в Курской областной клинической больнице. Первый зампредседателя областного комитета здравоохранения Ирина Забелина отметила, что подобные случаи недопустимы.

«Но чтобы делать выводы, нужно получить заключения экспертов. Для проверки мы привлекаем компетентных специалистов, в их мнении не сомневаемся», — пояснила она.

Ранее «Курские известия» со ссылкой на источник сообщили, что пенсионерку с болями в животе доставили в Горшеченскую ЦРБ. Врачи заподозрили у нее непроходимость кишечника, а во время операции увидели злокачественную опухоль и метастазы. После операции потребовалась реанимация, но она не дала результатов. Медики констатировали смерть, после чего отправили пациентку в морг. На следующее утро туда пришел сотрудник больницы, который увидел женщину живой.