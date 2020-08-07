Педиатр рассказал, что с детства повышает опасность развития рака кожи

Врач пояснил, что если таких ожогов было пять, то риск возрастает на 80%. Как отметил Комаровский, есть два вида вредных для кожи солнечных лучей. Для ребенка более опасными считаются UVA-лучи. Они провоцируют разрушения на уровне ДНК и увеличивают вероятность образования злокачественных опухолей, пишет сайт «Свободная пресса».

Специалист посоветовал родителям тщательно защищать кожу ребенка от солнечных лучей. Необходимо выбирать одежду из плотных тканей и использовать крем с высокой защитой от ультрафиолетового излучения.