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    07 августа 2020, 12:30

    Педиатр рассказал, что с детства повышает опасность развития рака кожи

    Полина Петрова

    Врач-педиатр Евгений Комаровский на своем YouTube-канале рассказал, какой фактор с детства может повысить опасность развития рака кожи. По его словам, к этому заболеванию в два раза сильнее предрасположены те, кто в малом возрасте получил солнечные ожоги.
    Педиатр рассказал, что с детства повышает опасность развития рака кожи

    Врач пояснил, что если таких ожогов было пять, то риск возрастает на 80%. Как отметил Комаровский, есть два вида вредных для кожи солнечных лучей. Для ребенка более опасными считаются UVA-лучи. Они провоцируют разрушения на уровне ДНК и увеличивают вероятность образования злокачественных опухолей, пишет сайт «Свободная пресса».

    Специалист посоветовал родителям тщательно защищать кожу ребенка от солнечных лучей. Необходимо выбирать одежду из плотных тканей и использовать крем с высокой защитой от ультрафиолетового излучения.

    Новости SMI.FM