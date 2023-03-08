Общество 08 марта 2023, 13:18 Жительница Йошкар-Олы обвинила мужа-полицейского в многолетних избиениях. Руководство знало, но молчало Жительница Йошкар-Олы обвинила мужа-полицейского в избиениях на протяжении пяти лет

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Жительница Йошкар-Олы заявила, что муж-полицейский избивал ее на протяжении пяти лет. На своей странице во «ВКонтакте» она рассказала, что устала молчать и написала заявление в прокуратуру.

По словам женщины, ее супруг — действующий сотрудник полиции. Она рассказала, что муж много лет издевался над своей семьей, а его руководство хоть и было в курсе происходящего, но якобы не привлекало к ответственности. Сейчас пострадавшая решила обратиться за помощью в прокуратуру, куда написала заявление.

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«Пять лет страданий, насилия, издевательств…каждый раз ты прощаешь его, оправдываешь, веришь что он исправится, уговариваешь себя, что детям нужен отец, боишься обратиться за помощью в полицию», — отметила жительница Йошкар-Олы.

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Она добавила, что благодаря помощи юристов и психологов она решила больше не молчать и добиваться справедливости. Женщина планирует привлечь супруга к ответственности.

Жителя Санкт-Петербурга задержали по подозрению в избиении соседей. Для этого он использовал черенок от лопаты. Мужчину доставили в отдел полиции.-=