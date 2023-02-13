Происшествия 13 февраля 2023, 23:35 Мужчину задержали по подозрению в избиении соседей в Петербурге

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В Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии задержали пьяного местного жителя, которого заподозрили в избиении своих соседей. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу вневедомственной охраны по региону.

По данным издания, накануне мужчина избил своих соседей, пустив в ход черенок от лопаты. Ему не понравилось, что они не пустили его домой из-за чересчур громкого поведения.

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В результате пострадали 68-летний пенсионер и его 60-летняя жена. Им потребовалась помощь медиков. Росгвардейцы задержали подозреваемого и доставили его в отдел полиции.

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