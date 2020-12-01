Россиянка засудила банк из-за скрытой комиссии по кредиту

Жительница Екатеринбурга Галина обратилась в суд против банка, который отказался возвращать ей неиспользованную сумму страховки после досрочного погашения кредита. Оказалось, что финансовая организация утаила от клиентки данные о комиссии за подключение этой услуги, которая обошлась россиянке в 76 тысяч рублей.

Об этом E1.RU рассказал специализирующийся на защите прав потребителей юрист Антон Кудряков. Он выступал представителем интересов женщины в судах.

Галина взяла кредит на пять лет в конце 2019 года и оформила на него страховку в размере 108 тысяч рублей. Эта сумма состояла из страховой премии для страховой компании и комиссии банка. Жительница Екатеринбурга полностью погасила кредит всего через несколько месяцев, досрочно прекратив договор страхования. Она обратилась в фирму с просьбой вернуть неиспользованную премию — 106 тысяч рублей. Однако банк отказался добровольно выплачивать ей средства.

В начале 2020 года Галина обратилась к юристам.

«В суде выяснилось, что страховая премия за пять лет — всего 33 тысячи. А оставшиеся 76 тысяч — это комиссия банка за само подключение к программе страхования. Хотя он просто берет данные клиента, включает в общий список застрахованных лиц и в электронном виде отправляет страховщику», — рассказал Кудряков.

Галина смогла выиграть процесс и получила обратно свои деньги. 32 тысячи рублей вернула страховая, остальные деньги выплатил банк. По словам Кудрякова, победит помог тот факт, что в договоре не было ни слова про комиссию, которую списывает банк. Если в документах прописана сумма и клиент согласился с ней, подписав договор, вернуть деньги уже не получится.