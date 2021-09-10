Жительница Ямала стала жертвой буллинга из-за комментария в Сети

На жительницу Ямала напали с оскорблениями подписчики незарегистрированного в России движения «Мужское государство» из-за короткого комментария, который она написала в Instagram. Женщина спросила у Павла Дурова, почему Теlеgrаm-канал Владислава Позднякова до сих пор не заблокировали, и за это стала жертвой буллинга, сообщил «Ямал-Пресс».

Поздняков является лидером «Мужского государства», которое недавно затеяло скандал с сетевым рестораном «Тануки». По мнению движения, это место общественного питания публикует рекламные посты, на которых прослеживается пропаганда ЛГБТ. В конце августа Поздняков потребовал от «Тануки» удалить посты и публично извиниться перед подписчиками.

В свою очередь, в «Тануки» призвали организовать флешмоб среди пользователей Сети, чтобы достучаться до Павла Дурова и Министерства цифрового развития о закрытии Telegram-канала «Мужское государство». Под этим сообщением более 1600 человек оставили комментарии. Среди них оказалась и жительница Ямала.

«@durov до сих пор не заблочили МГ? так дело не пойдет…», — написала северянка.

В ответ на это, Поздняков, случайно наткнувшийся на комментарий, сделал его скриншот и разослал единомышленникам. Весь вечер его сторонники «терроризировали» жительницу Ямала по разных соцсетям. Женщина рассказала, что ей даже пришлось отключить телефон из-за звонков от неизвестных людей.

«Страшно одно: что это может выйти из соцсетей и тогда неизвестно, как защищаться. Я написала заявление в полицию и надеюсь, что правоохранительными органам удастся привлечь организаторов травли к ответственности. Никто не должен проходить через такое за свои взгляды», — заявила северянка.