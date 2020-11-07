Жительница Башкортостана подписалась на газету и выиграла 5 тонн асфальта

Жительница Башкортостана выиграла в лотерею по подписке на газету «Зианчуринские зори», которая организовала конкурс. Женщине достался главный приз — пять тонн асфальта, в качестве второго приза разыгрывался теленок.

Лилия Акчурина из села Исянгулово оформила подписку на газету на полгода, благодаря чему выиграла такой щедрый подарок, сообщает новостной портал «Башинформ».

«Редакция очень признательна тем, без кого розыгрыши не состоялись бы, — нашим уважаемым спонсорам, людям думающим, читающим и понимающим, что газета району просто необходима», — рассказали организаторы акции.

Работники уже уложили асфальт во дворе подписчицы.

Ранее стало известно, что жительница Южной Каролины выиграла в лотерее 250 тысяч долларов. Женщина призналась, что изначально не намеревалась покупать лотерейный билет. Однако покупатель, стоявший перед ней в очереди в магазине, «вдохновил» ее на покупку. Счастливица отметила, что первый раз в жизни выигрывает в лотерею.