«Это невероятно». Американка рассказала о выигрыше в лотерею

Женщина призналась, что изначально не намеревалась покупать лотерейный билет. Однако покупатель, стоявший перед ней в очереди в магазине, «вдохновил» ее на покупку. Повинуясь стадному инстинкту, она приобрела билет, который оказался счастливым. Американка выиграла 250 тысяч долларов.

«Я подумала, что я ошиблась. <…> Я впервые в жизни что-то выиграла. Это невероятно», — рассказала женщина.