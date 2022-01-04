Однокомнатную квартиру разыграют между вакцинированными жителями Тульской области

Четвертый розыгрыш призов среди вакцинированных жителей Тульской области проведут 21 января. Победителю достанется однокомнатная квартира, сообщило местное издание ТСН24.

Для участия в викторине «Иммунитет+» нужно зарегистрироваться на сайте иммунитет71.рф. Совершеннолетние жители региона, которые решили побороться за призы, должны были предварительно пройти вакцинацию от коронавируса и получить прививочный сертификат до 1 ноября 2021 года.

Среди других призов, которые разыгрывали в рамках этой акции, были смартфоны, разная бытовая техника, легковой автомобиль. Первых 13 победителей генератор случайных чисел выбрал 15 ноября. Во время третьего розыгрыша 15 декабря был выбран обладатель иномарки Haval.

Викторины с розыгрышем ценных призов среди тех, кто сделал прививку от коронавируса, проводили и в других регионах России.