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    09 февраля 2021, 14:01

    ВОЗ оценила шанс передачи коронавируса от летучей мыши человеку

    Анастасия Калинина

    В мире пока не установлено животное, которое стало переносчиком нового вируса. В частности, прямая передача коронавируса от летучей мыши маловероятна. Об этом сообщили эксперты Всемирной организации здравоохранения.

    ВОЗ оценила шанс передачи коронавируса от летучей мыши человеку

    Специалисты также заявили, что вспышки коронавируса, помимо рынка Хуанань в Ухане в декабре 2019 года, были и на других рынках. Глава экспертной группы Лян Ваньнянь предположил, что был резервуар вируса. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Ваньнянь также заявил, что ни у одной летучей мыши в дикой природе Китая не было обнаружено вирусов, которые могли бы мутировать.

    Китайские эксперты подчеркнули, что эпидемия коронавируса началась не на ранке Уханя. По предварительным данным, вирус был обнаружен циркулирующим в других частях города.

    По версии ученых, коронавирус мог передаться человеку от животного, от промежуточного звена, а также от замороженных продуктов или в результате инцидента в лаборатории.

    Накануне ученые обнаружили в Ухане «важные улики». Пока не раскрывается, что именно нашли специалисты, но рынок мяса и морепродуктов из источников заражения уже вычеркнули. Поиски важны, чтобы предотвратить следующие пандемии. Миссия ВОЗ находилась в городе с середины января.