ВОЗ оценила шанс передачи коронавируса от летучей мыши человеку

В мире пока не установлено животное, которое стало переносчиком нового вируса. В частности, прямая передача коронавируса от летучей мыши маловероятна. Об этом сообщили эксперты Всемирной организации здравоохранения.

Специалисты также заявили, что вспышки коронавируса, помимо рынка Хуанань в Ухане в декабре 2019 года, были и на других рынках. Глава экспертной группы Лян Ваньнянь предположил, что был резервуар вируса. Об этом сообщило РИА «Новости».

Ваньнянь также заявил, что ни у одной летучей мыши в дикой природе Китая не было обнаружено вирусов, которые могли бы мутировать.

Китайские эксперты подчеркнули, что эпидемия коронавируса началась не на ранке Уханя. По предварительным данным, вирус был обнаружен циркулирующим в других частях города.

По версии ученых, коронавирус мог передаться человеку от животного, от промежуточного звена, а также от замороженных продуктов или в результате инцидента в лаборатории.

Накануне ученые обнаружили в Ухане «важные улики». Пока не раскрывается, что именно нашли специалисты, но рынок мяса и морепродуктов из источников заражения уже вычеркнули. Поиски важны, чтобы предотвратить следующие пандемии. Миссия ВОЗ находилась в городе с середины января.