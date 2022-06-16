«За этим будущее». Каклюгина анонсировала проактивную выплату пособий в Подмосковье

Подмосковье протестировало на многодетных семьях автоматическое назначение социальных пособий. Это единственный регион, который выдает удостоверение многодетной семьи в электронном виде. В будущем следует перевести в проактивный режим и другие выплаты, отметила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина на Петербургском международном экономическом форуме.

«Пример простой пример — человеку положена пенсия, наступает пенсионный возраст. В системе запускается триггер, и ему автоматически оформляется пенсия — или другие меры поддержки, которые положены. Мы идем к этому. За этим будущее», — рассказала Каклюгина.

Над повышением качества предоставления услуг регион работает в проектной форме: специалисты из разных ведомств объединяются в команду и без бюрократии трудятся над одним проектом. Это помогает достигать поставленных целей быстрее.

«Например, появляется проект, и стираются границы между министерствами — ты берешь ответственность и коммуницируешь с другими. Из последнего — мы делали проект для удобства записи в кружки и секции. Взяли человека из Минкультуры, Минспорта, программистов в проектную команду, и эти люди без бюрократии занимались тем, чтобы этот проект заработал», — вспомнила вице-губернатор.

Она указала на важность обратной связи.

«Мы выясняем, что неудобно и что не нравится жителям, и под это меняем систему», — сообщила Каклюгина.