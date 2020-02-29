Жителям приморского поселка показали гей-порно на Масленицу. Видео

В поселке Михайловка Приморского края начали проверку после того, как жителям во время Масленицы показали на большом экране гей-порно. Ролик без купюр тут же появился в соцсетях.

В администрации Михайловского района рассказали «360», что неизвестные лица незаконным образом получили доступ к компьютерам и вывели на экран порнографический ролик.

«Сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка по данному факту. Те, кто отвечал за экран и допустил халатность, и те, кто это сделал, будут наказаны по всей строгости закона», — рассказали в администрации.

Видео снял местный житель. На кадрах видно, что порнографическое видео показали на большом экране на фасаде дома. В это время на площади было много людей, в том числе и дети, звучала праздничная музыка, люди отмечали Масленицу.

Пользователи предположили, что городские власти просто решили устроить жителям сюрприз. В Михайловке же назвали происшествие диверсией. Заместитель главы Михайловского района Елена Саломай рассказала сайту kp.ru, что порно появилось на экране во время кульминации праздника, когда уже подожгли чучело. По ее словам, видео длилось всего 20 секунд, но каким-то образом многие успели заснять это на телефон.