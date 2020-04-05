Жителям Подмосковья рассказали о мерах поддержки во время пандемии

Жителям Подмосковья помогут в трудной ситуации, вызванной пандемией. Кроме помощи бесплатными продуктовыми наборами, предусмотрена и материальная поддержка.

«Мы предусмотрели 15 тысяч рублей тем, кто потерял работу из-за вот этих обстоятельств. Эти деньги будут выплачиваться. Группе риска и людям с хроническими заболеваниями предусмотрели выплаты трех тысяч рублей», — рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Сейчас во всем регионе работают 1,5 тысячи волонтеров. Неравнодушные граждане помогают разносить по квартирам бесплатные продуктовые и лекарственные наборы. Еще активисты ходят в магазины или аптеки вместо пожилых людей, чтобы те не выходили из дома и не подвергали себя опасности.

В Московской области 30 марта объявили режим самоизоляции. Всех жителей просят не выходить на улицу без крайней необходимости. Разрешается только ходить за продуктами или лекарствами, выносить мусор, а также ездить на работу и обратно. Еще можно прогуляться с питомцем, но только на расстоянии не более 100 метров от дома.

Всего в регионе выявили 211 случаев заражения коронавирусом. Вылечить‌ ‌удалось‌ ‌17‌ ‌человек.‌ ‌Летальных случаев насчитывается только два.