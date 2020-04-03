Сообщение между Подмосковьем и Москвой закрывать не будут. Но езда без дела должна быть исключена

Он пояснил, что прежде всего поездки ограничат для групп риска: граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. В условиях распространения коронавирусной инфекции это очень важно.

«Других ограничений, по сути, не существует, но езда без дела должна быть исключена полностью», — подчеркнул глава региона.

Андрей Воробьев рассказал, что сейчас в Подмосковье разрабатывается специальная цифровая платформа. На ней, в случае необходимости, жители смогут зарегистрироваться и сообщить, куда им нужно отправиться.

«На сайте mosreg.ru мы на следующей неделе вывесим всю необходимую информацию о том, как она будет работать. Она создается для того, чтобы в случае необходимости мы могли ее использовать», — заявил губернатор Подмосковья.

Он пояснил, что зараженные коронавирусом граждане, а также те, кому не рекомендовали выходить из дома, первую неделю еще могли оставаться без выхода на улицу, а вот на второй могут сорваться. Для них это будет самый сложный этап.

Отвечая на вопросу о введении спецпропусков, губернатор Московской области ответил, что предварительная работа пока идет. «Но важно не „жестить“ ни в коем случае, а действовать разъяснением, убеждением», — заявил он.

Глава Подмосковья пояснил, что прогулка в одиночестве — это не страшно. Опаснее, когда идет группа лиц, среди которых может быть зараженный, который передаст вирус остальным.

«Именно таким случаям, в первую очередь, мы не должны дать возможность распространяться, поэтому полицейские должны на это смотреть», — подытожил он.

Губернатор Московской области уже говорил, что жители региона могут спокойно ездить в Москву, а москвичи приезжать в область на дачи. Власти столицы и Подмосковья ведут слаженную политику, так как все это единое пространство, по которому передвигаться должно быть удобно.

При этом он говорил, что даже если режим самоизоляции для жителей ужесточат и передвижение ограничат, то работники жизненно важных сфер смогут ездить в Москву и Московскую область.

С 30 марта в Московской области для жителей действует режим самоизоляции, а власти региона находятся в повышенной готовности. Граждан просят не покидать свои дома и квартиры без лишней на то необходимости. Только если нужно к врачу, в магазин или аптеку пешей доступности. Есть необходимость выгулять домашнего питомца или выкинуть мусор.

В Подмосковье временно прекратили работать ТЦ, фитнес-центры и салоны красоты. Работают аптеки, продуктовые магазины, салоны связи, торговые точки с питание для животных.

Количество выявленных случаев с коронавирусом на сегодняшний день составляет ‌211. Вылечить‌ ‌удалось‌ ‌17‌ ‌человек.‌ ‌Умерли ‌с‌ ‌диагностированным‌ ‌возбудителем‌ ‌только‌ ‌двое.‌