Жителям Подмосковья посоветовали закрыть окна из-за гари от лесных пожаров

Экологическая ситуация в Московской области ночью и утром ухудшится из-за увеличения концентрации продуктов горения лесных пожаров. Об этом в Теlеgrаm-канале сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Прикройте окна, включите кондиционер, очиститель или освежитель воздуха! Экологическая ситуация в столичном регионе ночью и утром ухудшится — увеличится концентрация продуктов горения лесных пожаров», — посоветовал синоптик жителям региона.

Смог и запах гари появились утром 17 августа. Причиной этого стали лесные пожары в Рязанской области. На помощь местным спасателям из столицы направили технику — бульдозеры, вертолеты для разведки и тушения очагов возгорания.

В Рязанской области из-за лесных пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации. Пройденная огнем площадь медленно увеличивается, по данным Авиалесоохраны, она достигла восьми-девяти тысяч гектаров. В тушении задействовали МЧС, Рослесхоз, областные и муниципальные службы.