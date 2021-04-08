Жителям Петербурга объяснили, когда и где появятся первые пасхальные куличи

В России начинают продавать пасхальные куличи. В материале ИА «Невские новости» рассказали, где купить эту выпечку жителям Санкт-Петербурга.

Так, в сети пекарен «Штолле» заказы принимаются уже с 5 апреля. Помимо прочего, в скором времени куличи начнут песь в сети «ЦЕХ 85». За две недели до христианского праздника пасхальный хлеб можно будет заказать в «Смольнинском хлебозаводе». 27 апреля поступят в продажу куличи от «Хлебной Усадьбы».

Еще в этом городе можно будет купить праздничный хлеб, изготовленный пекарями «Фацер». Речь идет о трех видах куличей под брендами Fazer и «Хлебный Дом». Такие хлебобулочные изделия появятся с 24 апреля в «Пятерочке», «Магните», «Перекрестке», «Ленте», «Дикси» и «Ашане».

Приготовить кулич можно и самостоятельно. Специалисты рассказали традиционный рецепт. Сперва нужно сделать опару. Для этого смешиваются теплое молоко, дрожжи, сахар и мука. Получившуюся заготовку важно убрать в теплое место. Далее необходимо приготовить тесто. Делается смесь из муки и дрожжей. Туда же добавляются опара, яйца, молоко и сливки, все тщательно перемешивается.