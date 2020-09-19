Европейской части России предрекли «идеальную погоду» на следующей неделе

Настоящее бабье лето придет в европейскую часть России с 22 сентября. Там установится идеальная погода. Об этом «360» рассказал метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Нас ждет наконец-то настоящее бабье лето, чего у нас, в конце концов, так и не было — наблюдали пару-тройку дней солнечной теплой погоды. Потом все это обнулялось ненастьем, почти ураганным ветром и дождями», — отметил он.

Переход начался уже в субботу, 19 сентября. А с воскресенья инициативу перехватит антициклон. И тогда всю следующую неделю над просторами европейской части России будет «господствовать империя высоко атмосферного давления».

До понедельника включительно облаков еще будет много, но солнце все чаще будет проглядывать. Осадков не ожидается. Начиная со вторника «идеальная погода пойдет», до конца недели будет «много-много солнца».

В ночь на воскресенье, 20 сентября, в воздухе будет +2…+7 градусов, днем еще свежо — +8…+13. Ночью в понедельник термометр покажет +4…+9 градусов, днем потеплеет до +12...+17.

Во вторник на улице будет +16...+21 градус. А в среду-пятницу можно рассчитывать, что воздух прогреется до +18...+23. Таким образом, среднесуточная температура на следующей неделе составит +15 градусов.

«Это, конечно, не рекордные температуры, но тем не менее очень комфортные для последней декады сентября», — заявил Тишковец.

По его словам, такая погода соответствует термину бабье лето. Октябрь же будет холодным, добавил синоптик.