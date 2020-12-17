Жителям московского региона рассказали о погоде в новогоднюю ночь

Снегопада в праздничную ночь не будет, однако к концу декабря в столице образуется приличный снежный покров.

В ночь с 30 на 31 декабря в регионе температура воздуха опустится до -10, днем до -3, -8.

«В новогоднюю ночь примерно — 3, — 8 или — 2, — 7 может быть. Осадков прямо на сам Новый год скорее всего сыпать не будет, но на земле уже и так будет хорошее снежное покрывало. Будет мягкий, скандинавский тип погоды», — рассказал агентству Евгений Тишковец.

Он отметил, что до 21 декабря в столичном регионе будет теплая погода с оттепелями и переменными осадками, поэтому снежный покров подтает до пяти или семи сантиметров. В конце декабря в Москве ожидаются устойчивые минусовые температуры, благодаря этому к новогодней ночи снежный покров возрастет до 15-17 сантиметров. В Подмосковье местами сугробы достигнут 20-25 сантиметров в высоту.

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