Вильфанд предупредил о сокращении зимы в России

Глобальное потепление окажет влияние на длительность времен года. В ближайшее время в России оно может заметно измениться. Зима станет короче, а теплых дней будет больше.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал ТАСС о сокращении зимнего периода.

«Уменьшается количество дней со среднесуточной температурой ниже нулевой отметки, то есть период зимы уменьшается. <…> Зима скукоживается, а теплый период увеличивается», — заметил Вильфанд.

Он заметил, что в каждом регионе ситуация будет складываться по-разному. Где-то зима станет короче «на 10 с небольшим дней». Например, в Москве похолодание уже наступает позже на 7-10 дней. Переход среднесуточной температуры к отрицательным значениям сдвинулся. Весна тоже начинается раньше на 5-7 дней, по сравнению с погодой в середине прошлого века.

«Осень и весна — эти сезоны будут всегда. Понятно, что и зима, и лето будут, но продолжительность теплого и холодного периода меняется и будет меняться», — добавил метеоролог.

Вильфанд также указал на особенно высокую скорость глобального потепления в настоящее время. Происходит это из-за воздействия на природу человеком — антропогенный фактор стал главенствующим.

«В январе температура стала выше на два градуса за последние 30 лет. Это невероятное потепление, колоссальное, которого никогда не было раньше в истории», — заключил научный руководитель Гидрометцентра.