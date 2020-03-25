Жителям Красноярского края запретят выезжать за пределы региона

Выезд за пределы родного города или села в регионе будет ограничен.

В условиях пандемии коронавируса самоизоляция просто необходима, в первую очередь об этом должны задуматься пожилые люди. Посещать общественные места — торговые центры, парки, кинотеатры, фитнес-клубы — в это время тоже крайне не рекомендуется.

«Вирус паники пострашнее инфекции. В любой территории края люди должны обладать достоверной информацией, которая поможет им правильно поступать и укажет четкую ответственность за действия или бездействие», — сказал губернатор края Александр Усс.

Накануне стало известно, что врачи вылечили трех жителей региона от COVID-19.

Всего в России на 24 марта подтверждено 495 случаев заболевания.