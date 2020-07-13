Жителям и гостям Сочи запретили купаться в море

«Существует вероятность возникновения ЧС и происшествий, связанных с затоплением и подтоплением территорий и сельхозугодий, населенных пунктов», — рассказали представители пресс-службы ведомства.

Сочинцам и отдыхающим рекомендуют оставаться дома, парковать машины в специально отведенных для этого местах, подготовить жилье к непогоде, то есть плотно закрыть двери и окна, укрепить кровлю.

Ранее из-за неблагоприятных погодных условий действовал запрет на купание в море в Анапе. Там прошел шторм и была угроза сильных донных течений.