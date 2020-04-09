Жителям двух регионов выставили счета по ЖКХ от 20 до 44 тысяч рублей

Жители Усинска в республике Коми пожаловались мэру города и предъявили ему платежки на десятки тысяч рублей. Это случилось после проведения тепловой компанией перерасчета якобы из-за установки счетчиков в прошлом году. Как сообщила изданию директор местной общественной палаты Александра Афонина, сейчас решается вопрос о новом перерасчете.

А в Воронеже семья получила счет за капремонт на целых 44 тысячи рублей, хотя жители платили исправно. Оказалось, что квартира не была внесена реестр с 2014 года и семье выставили платежку за все пять лет. Теперь перерасчетом займется Фонд капитального ремонта.

Интересно, что многие регионы вообще освобождают жителей от платы за капремонт — в качестве мер поддержки на фоне борьбы с коронавирусом. Так, к примеру, жители Подмосковья получат платежные документы без взноса за капитальный ремонт уже в начале мая.