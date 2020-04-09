    09 апреля 2020, 09:05

    Жителям двух регионов выставили счета по ЖКХ от 20 до 44 тысяч рублей

    Эля Данилюк

    Платежные квитанции на десятки тысяч рублей пришли жильцам многоквартирных домов в Коми и Воронежской области. Как так получилось, теперь выясняют в администрациях регионов, сообщил «Московский комсомолец».

    Жители Усинска в республике Коми пожаловались мэру города и предъявили ему платежки на десятки тысяч рублей. Это случилось после проведения тепловой компанией перерасчета якобы из-за установки счетчиков в прошлом году. Как сообщила изданию директор местной общественной палаты Александра Афонина, сейчас решается вопрос о новом перерасчете.

    А в Воронеже семья получила счет за капремонт на целых 44 тысячи рублей, хотя жители платили исправно. Оказалось, что квартира не была внесена реестр с 2014 года и семье выставили платежку за все пять лет. Теперь перерасчетом займется Фонд капитального ремонта.

    Интересно, что многие регионы вообще освобождают жителей от платы за капремонт — в качестве мер поддержки на фоне борьбы с коронавирусом. Так, к примеру, жители Подмосковья получат платежные документы без взноса за капитальный ремонт уже в начале мая.