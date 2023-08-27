Общество 27 августа 2023, 14:15 Жителям Чечни запретили отмечать свадьбы с «излишествами» ЧГТРК «Грозный»: муфтий Межиев утвердил список норм при проведении свадеб Unsplash

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Духовное управление мусульман Чечни утвердило обязательные нормы при проведении свадебных торжеств в республике. Об этом заявил муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев, сообщил ЧГТРК «Грозный».

Нормы были разработаны по поручению главы республики Рамзана Кадырова. Список запретил «любые излишества, не соответствующие ни исламу, ни чеченским адатам», в том числе дорогие подарки.

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В рекомендации вошли 11 пунктов. Духовные лица установили внешний вид платья невесты, размер калыма и другие нюансы празднования свадеб в Чеченской Республике.

Ранее муфтий Московской области Рушан Аббясов посоветовал россиянам рожать больше детей. По его мнению, это не приведет к нищете. Он также согласился с российским руководством в вопросе необходимости улучшения демографической ситуации в стране.