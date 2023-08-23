Общество 23 августа 2023, 18:17 Муфтий Московской области опроверг миф о нищете в больших семьях Муфтий Московской области порекомендовал семьям заводить больше детей Unsplash

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Муфтий Московской области Рушан Аббясов посоветовал семьям заводить больше детей. Продолжение рода не приведет к нищете, заявил он в беседе с РИА «Новости».

По словам председателя Духовного управления мусульман России, семьи с детьми откроют новые возможности, потому что «с появлением нового ребенка Господь дает семье больше благодати».

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«Мысль о том, хватит ли финансовых средств в случае пополнения в семье, посещает умы многих родителей. В столь значимом вопросе, как демография, крайне важна и религиозная точка зрения», — указал Аббясов.

Он добавил, что согласился с российским руководством по вопросу подъема демографии в стране. Для улучшения ситуации потребуется объединение общества и религиозных деятелей, заявил муфтий.

Ранее президент России Владимир Путин назвал сложной ситуацию с демографией, писал «Царьград». По словам главы государства, в правительстве данная проблема обсуждалась и формулировались поручения по этому вопросу.