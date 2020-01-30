Жителя Тулы госпитализировали с ОРВИ после поездки в Китай

Мужчина из Тулы недавно съездил в Китай и сразу загремел в больницу. Причиной стало ОРВИ, которая по симптомам похожа на новый тип коронавируса.

В управлении Роспотребнадзора по Тульской области рассказали, что жителя Тулы доставили в больницу с признаками ОРВИ вечером 29 января. Его отправили в инфекционное отделение. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь, его анализы отправили на экспертизу.

«По предварительным результатам комплекса лабораторных исследований у пациента не выявлено возбудителей ОРВИ, включая известные коронавирусы», — заявили в ведомстве.

Пока медики не узнают, что стало причиной болезни, мужчина останется в больнице. В доме жителя Тулы санитарные врачи осмотрят его вещи и проведут дезинфекцию. Недавно россиянин вернулся с китайского острова Хайнань. Ранее три жителя Владивостока обратились к врачам после поездки в Китай. Сейчас они проходят обследование.

Китайские власти в конце 2019 года сообщили, что в городе Ухань произошла вспышка пневмонии неизвестного происхождения. Позже новый тип коронавируса получил название 2019-nCoV. Болезнь распространилась по всей стране. Случаи заражения зафиксировали в Таиланде, Южной Корее, Японии, США, Канаде, Австралии и ряде других стран. По последним данным, жертвами коронавируса стали 170 человек, более 7700 заболели.