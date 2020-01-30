Троих приморцев, приехавших из Китая, проверят на коронавирус

Три россиянина, которые приехали из КНР, обратились в больницу Владивостока. Они прошли обследование, чтобы исключить риск заражения коронавирусом.

«В медицинские организации самостоятельно обратились три человека Владивостока, ранее побывавшие в Китае. Они госпитализированы, обследованы. Результаты в работе», — сообщили в управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю. Это комментарий появился на сайте администрации Приморья.

Все трое приморцев — жители Владивостока. Они переживают из-за своего недавнего визита в Китай. Пока никаких симптомов заболевания у них не нашли. Сейчас приморцы находятся в специальных палатах-боксах. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя Минздрава Приморья.

Роспотребнадзор уточнил, что за прошедшие сутки на границе осмотрели 1500 человек. Из них 188 — китайцы. Ни один из них не болен ОРВИ.

Новый тип коронавируса появился в Китае в конце прошлого года. Его подхватил житель китайского города Ухань (провинция Хубэй). Вирус распространился по всей стране и за ее пределами. По последним данным, жертвами инфекции стали 170 человек, еще более 7000 заразились. Власти провинции Хубэй будут наказывать всех тех, кто не лечится и намеренно заражает коронавирусом других людей.