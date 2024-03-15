Эксклюзив 15 марта 2024, 09:24 Жители Воскресенска пришли на выборы вместе с домашними питомцами Жители Воскресенска посетили УИК вместе с домашними питомцами

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Жители Воскресенска прибыли на выборы вместе с домашними питомцами. Об этом сообщил «360».

На избирательный участок № 153 один из жителей пришел вместе с собакой. Питомца он оставил около входа, а сам отправился исполнить свой гражданский долг. Некоторые пришли вместе со всей семьей, включая самых маленьких.

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Утром в пятницу избирательные участки открылись в Московской области. Всего в регионе их 3928 тысячи, они расположены на территории учреждений здравоохранения, культуры и образования.

Также 57 избирательных участков находятся в местах временного пребывания граждан — на территории СИЗО, воинских частей и больниц. Временные избирательные участки начали работу в аэропортах Жуковский и Шереметьево.