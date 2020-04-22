Жители Владивостока встали в очередь за водой в разгар эпидемии

Коммунальная авария произошла в одном из микрорайонов Владивостока. Из-за этого 22 многоквартирных дома уже сутки остаются без воды. За ней они выстроились в очереди на улице.

Прорыв трубы произошел 21 апреля в микрорайоне «Снеговая падь».

«Создана комиссия, которая определяет причины аварии, работает „Водоканал“, уже проводились работы по монтажу новой трубы», — заявил начальник управления топливно-энергетического комплекса администрации Владивостока Александр Кравченко. Его процитировал «Интерфакс».

По его словам, водоснабжение должны восстановить к вечеру среды, 22 апреля. Пока же в микрорайон завозят цистерны c водой. В пресс-службе мэрии агентству рассказали, что сейчас без воды остаются три дома по улице Адмирала Смирнова и 19 домов по улицам Адмирала Горшкова, Анны Щетининой. Кравченко попросил местных жителей соблюдать дистанцию в очередях и пользоваться масками.

«Организованный подвоз воды. Одна цистерна. Какая самоизоляция может быть», — заявил один из очевидцев в Instagram. Другие люди тоже рассказали, что воды якобы не хватает. Они остались недовольны и тем, что в период самоизоляции им приходится стоять в очередях. Об этом написал портал «Восток медиа».

По последним данным, в Приморском крае 178 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Ранее стало известно, что два отделения Владивостокской клинической больницы № 2 закрылись на карантин. Несколько ее работников и пациентов подхватили 2019-nСoV.