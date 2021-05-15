Жители Вязьмы остались без воды из-за прорыва трубы

В Вязьме из-за прорыва трубы почти 55 тысяч жителей, а это практически все население города, остались без воды. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.

«Причина отключения: прорыв трубы ХВС. В зоне отключения находятся 4390 домов различной этажности с населением 54 754 человека, в том числе 12 378 детей, за исключением улиц Юбилейная, Московская, Гоголя, Пушкина, Докучаева», — говорится в сообщении ведомства.

В МЧС отметили, что сотрудники ООО «Вода-Смоленска» будут подвозить людям воду по графику. Эта же компания проведет аварийно-восстановительные работы. В составе бригады 12 человек и пять единиц техники. По предварительным данным, последствия аварии устранят до 22:00.

В начале мая глава «Укртеплокоммунэнерго» Арсентий Блащук заявил, что украинцы могут остаться без горячей воды и без отопления уже этой осенью из-за проблем с газом. По его словам, все будет зависеть от правительства, парламента и местных властей.