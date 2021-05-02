Жители Украины могут лишиться горячей воды и отопления

На Украине все поставщики газа и отопления рискуют остаться без голубого топлива, а украинцы — без горячей воды, и без отопления осенью. С таким заявлением выступил глава «Укртеплокоммунэнерго» Арсентий Блащук.

«После отмены ПСО предприятия должны закупать газ по предварительной оплате. А где деньги взять, если у нас потребитель платит после того, как уже использовал горячую воду и отопление. А что делать тепловикам? Как рассчитаться с долгами еще и купить газ. <…> Отопительного сезона может и не быть», — предупредил Блащук в беседе с изданием «Обозреватель». Его слова приводит РИА «Новости».

Вопрос отключения горячей воды и тепла на Украине сейчас зависит от правительства страны, Рады и местной власти, отмечает издание. До 20 мая Минэнерго должно разработать свои предложения по этому вопросу. В случае, если ситуация не разрешится, то уже в мае облгазы будут обязаны отключить газ, а украинцы останутся без горячей воды.

Увольнение главы «Нафтогаза» Андрея Коболева грозит Украине проблемами в переговорах по представлению стране международной финансовой помощи, размер которой составляет 5,5 миллиарда долларов. Такой шаг, как указано в материале Bloomberg, рискует огорчить западных доноров, в том числе Международный валютный фонд (МВФ), которые поддерживали Коболева.