Голикова назвала число безработных в России

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что сейчас без работы в России остались более 1,6 миллиона человек. Этот показатель вырос на 29,5% за период нерабочих дней.

По состоянию на 19 мая точное число неработающих людей в стране составляет 1,665 миллиона человек, сообщило РИА «Новости».

«Мы понимаем, что проблемы на рынке труда есть, мы видим, и мы мониторируем это в ежедневном режиме», — сказала Голикова.

Правительство будет следить за тем, как развивается ситуация после окончания нерабочих дней. Кабмин собирается дополнительно поддерживать занятость населения. Есть общественные работы, уточнила вице-премьер. Однако проведение последних будет зависеть от эпидемической ситуации в регионах, ведь они связаны с большим числом людей. Решение по этому вопросу должны принять в конце мая.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что в ближайшие два месяца число безработных может возрасти. Он назвал ситуацию серьезной, но не катастрофической.

Весь апрель и часть мая в России были нерабочими из-за ситуации с коронавирусом. Однако после окончания этого периода многие россияне из-за ограничительных мер все так же остаются дома. Пострадавшими отраслями признаны туризм, авиаперевозки, ресторанно-гостиничный бизнес, сферы здоровья и красоты и другие.