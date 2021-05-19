Жители России смогут получать выписки из ЕГРН через портал госуслуг

Выписку из госреестра недвижимости россияне смогут получать через «Госуслуги». Для запроса на получение документа пользователям необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале.

«Пользователи портала госуслуг могут получить выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Новый электронный сервис запущен Минцифры России совместно с Росреестром», — сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Пользователи портала не выходя из дома теперь могут получить выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, об объекте недвижимости и о переходе прав на объект недвижимости. Документ поступит в личный кабинет на портале в электронном виде, заверенный усиленной квалифицированной подписью органа регистрации прав.

Цифровой вариант выписки, по данным Минцифры, равнозначен бумажной версии.

Замглавы Минцфиры России Дмитрий Огуряев отметил, что к концу года благодаря совместной работе с Росреестром пользователи портала госуслуг смогут заказывать все виды выписок из ЕГРН.