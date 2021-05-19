Регистрацию по месту жительства и месту пребывания упростили в России

Правительство упростило регистрацию по месту жительства и пребывания. С июля 2022 года оформить ее можно будет через сайт «Госуслуги», то есть полностью дистанционно.

Постановление утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщили на сайте правительства.

«Для получения прописки будет достаточно посетить регистрирующий орган всего один раз. Такая возможность появится у тех, кто подал заявление о регистрации через портал госуслуг. После обработки запроса гражданину останется только проставить отметку о регистрации в паспорт», — сообщили в пресс-службе правительства.

Для оформления временной регистрации посещать профильное учреждение и вовсе не нужно. Заявителю отправят свидетельство по почте. Услуга также доступна на едином портале.

Подать заявление о постановке на учет по месту жительства можно будет в любом отделении органа учета в пределах городского округа или муниципального района, в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе — в любом профильном подразделение.

Ранее в России упростили оформление пенсий по инвалидности. С 2022 года ее будут назначать в беззаявительном порядке.