Общество 12 сентября 2023, 02:42 Жители Петербурга четыре года держали собаку в багажнике автомобиля Freepik

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В Санкт-Петербурге хозяева поселили золотистого ретривера по кличке Ричард в багажник автомобиля, сообщил телеканал РЕН ТВ. После того, как история попала в СМИ, пса забрали домой.

На собаку, днем и ночью сидящую в багажнике автомобиля, обратили внимание соседи. Они попытались поговорить с хозяйкой животного, но результата не добились.

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«Я должна вам рассказать вам всю свою ситуацию, почему я посадила Ричарда сюда? Я просто не понимаю, вы кто такие, чтобы меня учить жизни», — ответила она.

По словам женщины, ее супруг уехал на неделю, и она осталась одна с грудным малышом. По этой причине она временно поселила пса в багажник, чтобы он не мешал ей заниматься ребенком.

Но, как заявили местные жители, ретривер живет в автомобиле почти четыре года. Хозяева гуляют с собакой, после чего отправляют ее обратно в багажник. Пес вынужден сидеть в нем и в жару, когда машина стоит на самом солнцепеке.

После поднявшейся шумихи хозяева забрали ретривера домой. Но делом уже начали заниматься зоозащитники.

Ранее стало известно, что житель Подольска выкинул свою собаку из окна пятого этажа.