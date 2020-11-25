Жители Новокузнецка потребовали объяснений от мэрии из-за неудобств от транспортной реформы

Жители Новокузнецка выступили против транспортной реформы, которая стартовала в городе 18 ноября. Недовольные пришли в мэрию и потребовали вернуть старые маршруты.

Заместитель главы города Евгений Бедарев заявил на встрече с общественностью, что основания для продления сотрудничества с частными перевозчиками нет. Его процитировал портал «Ваш город».

«Нужно искать другой формат работы. Продлить договоры с частниками мы не можем», — подчеркнул Бедарев.

И пассажиры, и маршрутчики тем временем требуют одного: вернуть необходимые рейсы, которых после начавшихся изменений не стало. Частные перевозчики при этом готовы отозвать уже поданные судебные иски и обеспечивать город транспортом в течение года. Так у местных властей появится время на поэтапное внедрение новых рейсов. Юрист городской администрации заявил, что сделать это невозможно, так как старые маршруты уже ликвидировали.

«Мы готовы открывать новые маршруты. По регулируемым или нерегулируемым тарифам — это уже другой вопрос», — сказал Бедарев.

Собравшиеся потребовали встречи с губернатором региона Сергеем Цивилевым и мэром Сергеем Кузнецовым. Активисты обратились с жалобой на происходящее в приемную президента.

Из-за проводимой реформы, пишут СМИ, люди потеряли возможность нормально уехать на работу, в школу или вуз. Автобусов и водителей не хватает. Пассажиры вынуждены подолгу ждать транспорта.