Глава Кузбасса Сергей Цивилев сдал положительный тест на коронавирус

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заразился коронавирусом. Он будет лечиться дома.

«Тест сдал, результат положительный. Чувствует себя удовлетворительно», — сказали «Интерфаксу» в пресс-службе правительства региона в понедельник.

Он будет работать и вести совещания по видеосвязи.

В России с начала пандемии выявили больше 1,5 миллиона случаев коронавируса. Выздоровели 1,1 миллиона человек, у которых диагностировали COVID-19. 26 тысяч пациентов с выявленным коронавирусом скончались.

В Кемеровской области с начала распространения коронавируса зафиксировали 14,1 тысячи случаев. Выздоровели почти 9,9 тысячи пациентов. Скончались 195 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными.