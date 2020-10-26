facebook_pixel
    26 октября 2020, 08:24

    Глава Кузбасса Сергей Цивилев сдал положительный тест на коронавирус

    Юлия Булыгина

    Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заразился коронавирусом. Он будет лечиться дома.
    Глава Кузбасса Сергей Цивилев сдал положительный тест на коронавирус

    «Тест сдал, результат положительный. Чувствует себя удовлетворительно», — сказали «Интерфаксу» в пресс-службе правительства региона в понедельник.

    Он будет работать и вести совещания по видеосвязи.

    В России с начала пандемии выявили больше 1,5 миллиона случаев коронавируса. Выздоровели 1,1 миллиона человек, у которых диагностировали COVID-19. 26 тысяч пациентов с выявленным коронавирусом скончались.

    В Кемеровской области с начала распространения коронавируса зафиксировали 14,1 тысячи случаев. Выздоровели почти 9,9 тысячи пациентов. Скончались 195 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными.